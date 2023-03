Rahvuslik lennukompanii Nordic Aviation Group jõudis kasumisse

«Sel aastal oleme sõlminud juba järgmised pikaajalised koostöölepingud. Kokku on lepitud selge koostööraamistik Marabuga, mille alusel pakume uuele lennufirmale mitmesuguseid tugiteenuseid, ning lisaks alustame koostööd Cyprus Airways’ga eeloleval suveperioodil. Meie konkurentsieelisteks on paindlikkus, põhjamaine töökultuur ja meie kogenud inimesed. Oleme olnud edukad rahvusvaheliste lennundustalentide värbamisel Eesti lennufirmadesse, seda nii meie peakontorisse Tallinnas kui erinevatesse baasidesse üle Euroopa. Näeme turul selget kasvupotentsiaali ja usume, et lennundus taastub täielikult hiljutistest kriisidest lähima paari aasta jooksul,» ütles ettevõtte tegevjuht Jan Palmer ning lisas, et koostööpakkumisi on Eesti lennufirmal täna rohkem kui suudetakse vastu võtta.