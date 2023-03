Reisijate arv Tallinna lennujaamas on taastunud koroonaeelse tasemeni

«Kõrge inflatsiooni ja suurte küttekulude taustal on meil hea meel näha, et jätkuvalt leitakse võimalusi reisimiseks. Tallinna lennujaama lennuliiklus on taastunud praktiliselt koroonaeelse tasemeni olukorras, kus meil on endiselt puudu lennud Ukraina, Valgevene ja Venemaa suunal, mis varasemalt moodustas ligi 10 protsenti meie reisijate arvust,» selgitas Turkin.