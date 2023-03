Ekspert: praegu on õige aeg fikseerida elektri hinda

Energiakriisis hüppeliselt tõusnud elektrihinnad on nüüdseks hakanud langema. Universaalteenus, mis veel möödunud aasta viimastel kuudel oli kõige soodsam pakett, on täna aga kõige kallim. See tekitab tarbijates segadust ja paneb küsima, kuidas ennast turu volatiilsuse eest kaitsta.

«Elektrihinda on mõistlik fikseerida siis, kui hinnatase on madal ja praegu on täpselt see aeg,» ütles Kasparov. Kui jaanuari keskmine börsihind oli 11,90 senti/kWh, siis veebruari oma juba 13,58 senti/kWh ning märtsi esimeste päevade keskmine börsihind 13,78 senti/kWh. See näitab, et turu madalseis ei kesta igavesti.