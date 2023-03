AK ⟩ Plastprügikatastroof tuleb aina lähemale

Raporti järgi on kasvu peamiseks põhjuseks eelkõige nõudluse kasv õhukeste plastide järele, nagu kiled ja kotid. Kilesid valmistatakse nn neitsiplastidest, mis on valmistatud otse naftast või maagaasist toodetud polümeeridest. Minderoo hinnangul moodustasid taaskasutatud plastid vaid kaks protsenti toodetud plastidest.

Mitmesugused plastid ehk plastmassid ehk plastikud on universaalsed ja kauakestvad inimese materjalid. Neid leiame igal pool: kohvimasinates, riietes, autodes, millega me tööle sõidame, ja igasugustes tehnikavidinates, mida iga päev kasutame, ilma milleta me kuidagi hakkama ei saa, rääkimata toidu- ja toiduainete pakkematerjalidest.