Kinnisvaraturul hakkab suunda määrama ostja

«Veebruarikuine kinnisvaraturg võttis tavapärasema näo ning aasta alguse suur langus Tallinnaski sai seljatatud. Turg on ostjatele sõbralik ning viimased on asunud ka enam uusi kodusid vaatama,» ütles Vähi.

Tema sõnul jäävad turgu siiski lähiajal mõjutama majanduskeskkonna arengud. «Kergest positiivsuse võbinast hoolimata ei saa me üle ega ümber kasvavatest intressimääradest ja majanduslangusest. Laen muutub veelgi kallimaks ning kinnisvaraturul suudavad paremini hakkama saada kõrgepalgalised ning need, kel omafinantseering kas täielikult või suures osas olemas,» selgitas Vähi ja lisas, et tõenäoliselt on oodata hindade volatiilsuse kasvu.