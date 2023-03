Vaidlus läbi: riigi sideteenuse pakkujana jätkab Tele2 asemel Telia

Vaidlus kohtus käis selle üle, kas Riigi IT Keskus (RIT) kui hankija tegi õiguspärased otsused, kui tunnistas mittevastavaks Tele2 pakkumuse ning hankele vastavaks ja edukaks Telia pakkumuse. Kõik kohtuastmed leidsid, et RIT hankeotsused on õiguspärased ning Tele2 avalikult kommunikeeritud süüdistused hankija suunal olid alusetud.