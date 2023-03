Majanduslangus jätab osa omavalitsusi suvetööle

Viimase viie-kuue aasta jooksul on paljudes Eesti kohalikes omavalitsustes käinud vilgas investeerimine. Lisaks koolimajadele ja lasteaedadele on ehitatud nii uusi spordihooneid, jalgpallihalle, kergliiklusteid, spaasid kui kõiksugu muud meeldivat, mis kohalikke elanikke kahtlemata rõõmustab. Raha uhke ja ilusa tegemiseks saadi paljudel juhtudelt riigilt ühekordse toetusena. Esmalt jagati omavalitsustele heldelt haldusreformi üleminekutoetusi (kokku 64,5 miljonit eurot), koroonaajal tõttas valitsus ­KOVidele appi suurte investeeringutoetustega. Rahandusministeeriumi hinnangul osutus koroona-aasta omavalitsuste jaoks vaat et läbi aegade parimaks.