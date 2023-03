Eesti püsib hinnatõusu liidrite seas

SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul on üks põhjus, miks Eesti inflatsiooninäit on sedavõrd suur, eelmise aasta alguse madal võrdlusbaas. «Kui vaadata kuist võrdlust, siis kasvas tarbijahinnaindeks 0,7 protsendi võrra,» rääkis Nestor. «Samas tuleb tõdeda, et ka see on väga suur number.»