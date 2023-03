Tehisintellekti uurimislabor OpenAI avalikustas vestlusroboti ChatGPT juba novembri lõpus, kuid laiemale avalikkusele muutus see kättesaadavaks veebruari alguses. Suurt elevust tekitanud tehisintellektiplatvormil, millesse Microsoft investeeris kümme miljardit dollarit on integreeritud tarkvaragigandi otsingumootoriga Bing, on juba üle 100 miljoni kasutaja.