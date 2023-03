Majandusekspert: septembriks võib euribor tõusta nelja protsendini

Kuue kuu euribor on praegu 3,311 protsenti.

Aabi sõnul ootavad praegu mitmed kinnisvarainvestorid hindade langust, et seejärel taas kinnisvara ostma hakata.

Eile teatas statistikaamet, et esialgsetel andmetel langes Eesti majanduse käekäiku iseloomustav sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2022. aasta kokkuvõttes möödunud aastal 1,3 protsenti, neljandas kvartalis langes SKP võrreldes 2021. aasta sama perioodiga aga koguni 4,1 protsenti.

«Ärme kohe päris ära ehmu sellest numbrist,» ütles Aab saates kvartalitulemusi kommenteerides. Tema sõnul võib statistikamet paari kvartali pärast andmeid korrigeerida ja asjad ei pruugi olla nii halvad, nagu tunduvad. Samas on tõsiasi, et majandus on languses ja see kajastub erinevate valdkondade ettevõtete tulemustes.

Kõrge inflatsiooni kohta lausus Aab, et Eesti hinnatõus on peamiselt tingitud rahvusvahelistest teguritest, kuna toiduainete toormehinnad on kõikjal maailmas tõusnud.