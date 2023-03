Algas Eesti töötajate hirmukuu: märtsis on kõige rohkem koondamisi

«Algas märts ja just märts on see kuu, mida oleme oodanud ja ka peljanud,» märkis töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. «Kaks eelmist suurt kriisi on meid selle koha pealt harinud, et märts on väga oluline indikaator. Nii MASU ajal kui koroona ajal oli märts rekordiline kuu. Vaatame, kuidas sel korral läheb, kindel on, et paar kuud tööpuudus veel kasvab. Täna on meil arvel 55 100 inimest. Koroona tipp oli veidi üle 57 000 ehk siis minna pole kuigi palju. Muidugi on meil siin täna arvel ka 6500 ukrainlast, keda koroona kriisi ajal polnud. See kõik muudab ja moonutab veidi olukorda,» selgitas Kool.