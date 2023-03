Soome plaanib välismaalaste kinnisvaraostu veelgi karmistada

Iltalehti kirjutab, et seadusemuudatus annaks ühelt poolt tugeva sõnumi ning teisalt võimudele ka uue tööriista võimalike rahvuslikku julgeolekut ohustavate tehingute tõrjumiseks.

Mullu sügisel kerkis Venemaa isikute kinnisvarasoetamise valguses parlamendis küsimus kinnisvarasektoris riiulifirmade ning teiste vahendajate kasutamise piiramiseks. Just neid kasutasid venelased põhjanaabrite juures kinnisvaar soetamsieks. Tollal tunnistas Soome kaitseminister Antti Kaikkonen, et riigil on keeruline maaga tehtavatesse tehingutesse sekkuda.