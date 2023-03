Kallas: Viimase kuue kuu jooksul pole hinnatase Eestis tõusnud

«Meie 2021. aasta oli edukam kui teistel naabritel ja sealt kasvada on raske,» ütles Kallas. «Vahe tuleb kasvuspurdi ajastusest. Teistel on langus ees.»

Peaminister võrdles 2021. aasta viimase kvartali 7,4 protsendilist majanduskasvu eelmise aasta viimase kvartali 4,1-protsendilise langusega ja tõdes, et selles võrdluses on Eesti üle kolme protsendi plussis.

Selle aasta eelarve näeb ette 6,5 protsendi ulatuses investeeringuid. Kallase sõnul on Eesti riiklike investeeringute osas Euroopas teisel kohal, samuti kultuuri ja spordi valdkonna investeeringute osas. Kaitsekuludelt on Eesti kolmandal ja hariduskuludelt neljandal kohal.

«Kui neis valdkondades on probleemid, siis mitte seetõttu, et me paneme sinna vähe raha, vaid siis tuleb vaadata, kuhu see raha läheb,» märkis Kallas.