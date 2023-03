Eesti inimesteste võime säästa on oluliselt vähenenud

SEBi veebruaris korraldatud uuringust selgus, et 46 protsenti eestimaalastest säästis viimase poole aasta jooksul vähem kui sellele eelnenud poolaastal. Ka Lätis ja Leedus tõid üle poole (vastavalt 59 protsenti ja 64 protsenti) vastajatest välja, et säästsid viimase kuue kuu jooksul vähem või üldse mitte. Püsivalt panevad sama summa raha kõrvale ligikaudu veerand uuringus osalenud inimestest.

SEBi eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe tõi välja, et kuigi viimastel kuudel on säästmisaktiivsus langenud, siis võrreldes möödunud aasta septembris toimunud uuringuga on näha, et huvi raha kogumise vastu on kasvamas.