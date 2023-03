KARJÄÄRIPÖÖRE ⟩ Urve Palo: suur kaadrivoolavus on juhtimisvigade tagajärg

Palo rääkis, et juhtimine pole väga keeruline, kuid see vajab siiski õppimist, sest kõik vajalikud oskused ei ole juhtidele kaasasündinud. Kui juht teeb vigu, võib personalis tekkida tõttu suur kaadrivoolavus. «Tullakse ettevõtesse, lahkutakse juhi juurest,» ütles Palo.

Küsimuse peale, kuidas ta võrdleb Jüri Ratast ja Kaja Kallast juhina, vastas Palo: «Ma ei imesta, et nad ei saa läbi.» Ta selgitas, et nende juhtimisstiil ja väärtushinnangud on väga erinevad. Milles erinevus väljendub, rääkis Palo lähemalt saates.