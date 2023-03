Värske uuring: inflatsiooni ei põhjusta palka küsivad inimesed, vaid firmade hiidkasumid

Kui aastakümneid on räägitud palga-inflatsiooni spiraalist, mis tähendab, et palkade tõus paneb ka muud hinnad tõusma, sest inimesed jaksavad kauba eest rohkem maksma ja neilt küsitaksegi seetõttu rohkem raha, siis nüüd on Austraalias jõutud teisele arvamusele. The Guardian kirjutab, et mõttekoja Australian Institute'i uuring näeb inflatsiooni peasüüd hoopis ettevõtetel ja nende liigsuurtel kasumitel.