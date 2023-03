Järelevalve alla sattunud Luminor lubab klientidele kahju hüvitada

Luminor pakub klientidele internetipanga probleemide korral võimalust saada teenindatud nii pangakontoris kui ka telefoni teel. Suuremate tõrgete korral on võimalik teha kuni 300 euro suuruseid makseid telefoni teel.

TTJA kohtus panga esindajatega ja küsis selgitusi. Pank lubas, et järgmiste kuude jooksul on nende põhifookus IT-stabiilsuse tagamisel ja selleks tehakse täiendavaid investeeringuid, tugevdatakse meeskondi ja juhtimist koos lisaressursside eraldamisega ning tõhustatakse koostööd partneritega.

TTJA rõhutab, et krediidiasutused peavad tagama tarbijatele põhiliste makseteenuste kättesaadavuse ning andma võimaluse kasutada tänapäevaseid elektroonseid maksevõimalusi internetipangas. Makseteenused peavad olema sellise kvaliteediga, mida tarbija tavaliselt õigustatult ootab.

«Tarbijal on õigustatud ootus, et krediidiasutus tagab neile internetipanga vahendusel suuremate tõrgeteta makseteenuste kasutamise õiguse ja juurdepääsu oma kontole. Lisaks peab tarbijatel olema võimalik teha põhilisi maksetehinguid, näiteks arvete tasumine, ülekannete tegemine, muu hulgas jälgida oma konto seisu ja maksete ajalugu, ning seda ilma suuremate ebamugavusteta,» märkis TTJA.

Kui tarbijal on probleeme põhimakseteenuse mittetoimimise tõttu, siis tuleks pöörduda esmalt panga poole. Makseteenuse lepingule esitatud nõuete rikkumise korral on pädeval järelevalveasutusel õigus teha ettekirjutus ning nõuda rikkumise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist, samuti on võimalus pöörduda rikkumise lõpetamiseks kollektiivhagiga kohtusse.