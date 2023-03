Viimased SKT numbrid valmistasid selgelt negatiivse üllatuse. SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor nentis, et selline kukkumine on võrreldes ülejäänud regiooniga väga suur. «See räägib sellest, et majanduslik mõõnaperiood on tabanud Eestit palju raskemini kui meie peamisi kaubanduspartnereid Soomet ja Rootsit, ent ka teisi Baltimaid,» sõnas ta.