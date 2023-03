Eesti Raudtee teenis mullu üle veerand miljoni kasumit

Kaupade transiit vähenes

Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses 2022. aastal liiniveol neli kaubaveo-ettevõtjat, AS Operail, AS Sillamäe Sadam, AS Enefit Power, AS GoRail, ning kaks reisijateveo-ettevõtjat, AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens.