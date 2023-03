Riigil on jäänud vaestelt saamata sajad miljonid

Siim Espenberg Tartu Ülikoolist rääkis värsket maksuvaba tulu uuringut tutvustades, et kui ta vaatas Eesti inimeste sissetulekuid vahemikus 2016 – 2021, siis on palgad keskmiselt 40% kerkinud. Mis aga silma paistab, on see, et vaesemate sissetulekugruppide puhul oli tõus nirum: kõige madalamas palgagrupis kerkis palk 33%, kõige kõrgemas aga 44%. Espenberg rõhutas, et protsendi taga peab vaatama ka numbreid, suurema palga puhul on palgatõus rahas ikka suurem kui väikese palga puhul.

Teadlased leidsid, et 2018. aasta maksuvaba tulu reform, millega kergitati maksuvaba tulu 500 euro juurde, on olnud suurele osale leibkondadest postitiivne mõju. Võitsid vaesemad elanikud ning pensionärid. Kokkuvõttes on tulumaksu osakaal langenud, seda eriti madalamate sissetulekuga leibkondades.

Espenberg tõi välja, et kui praegust olukorda võrrelda stsenaariumiga, mil maksumuudatusi poleks tehtud, saab öelda, et tänu reformidele aeglustus ebavõrdsuse kasv. Samuti aitas maksuvaba tulu piiri tõstmine vähendada pensionäride vaesusriski. Samas leiab andmete põhjal kinnitust, et pidades silmas ainult tulusid on ebavõrdsus Eestis siiski suurenenud ja see trend tõenäoliselt ka jätkub.

Uuring näitas, et lastega peredel kõrgema sissetulekuga grupi sekka asja ei ole, kuid see tuleb sellest, et vanemate palk peab jagunema rohkemate pereliikmete peale ära. Seevastu leiab palju kõrgepalgalisi üksikute või ilma lasteta paaride seas.