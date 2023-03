Rahandusministeerium: majanduslangus oli hinnatõusu nägu

Kõige selgemalt on energiakriisiga kaasnenud hinnatõus avaldunud inimeste ostujõu languses. Palgatulu kasvas eelmisel aastal 14 protsenti, kuid 19 protsendilise hinnatõusu juures tähendab see viie protsendilist tarbimisvõime langust. Vaatamata sellele on tarbimisaktiivsus püsinud kõrge kogu 2022. aasta jooksul, kasvades aasta kokkuvõttes 2,6 protsenti.

Tarbimine vähenes aasta teises pooles

Ettevõtetel läks inimestega võrreldes paremini

Ettevõtete majandusseis tervikuna on mõnevõrra parem, kui inimeste oma. Ettevõtlussektoris kasvasid eelmisel aastal kasumid 24 protsenti, mis oli kiirem nii palgakulude 14 protsendilisest kui ka majanduse nominaalmahu 15 protsendilisest kasvust. Samuti on investeeringud tugeval tasemel hoolimata majanduse madalast kindlustundest. Selle põhjuseks on asjaolu, et paljudel ettevõtetel on õnnestunud sisendhindade tõus väljamüügihindadesse edasi kanda ehk jätta tarbijate ning ekspordipartnerite õlule. Osade jaoks on see tähendanud ka konkurentsivõime kadu, müügimahtude langust ja kahjumeid.