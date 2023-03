Rootsi firma alustas Eestis inkassoteenuse pakkumist

«Inkassomenetluse teenus koosneb mitmetest erinevatest etappidest, et leida eelistatavalt lahendus kohtuväliseks inkassomenetluseks. Lisaks kuuluvad meie teenuste hulka kohtuliku maksekäsu kiirmenetlus, hagimenetlus ja notariaalse võlatunnistuse sõlmimine,» selgitas Kirsimaa.

Eestlased maksavad võlgu

Eestlaste üldine maksedistsipliin on tema sõnul aga hea ning ka valdav osa neist, kes mingil hetkel on mõne kohustusega raskustesse sattunud, töötab kaasa, et oma võlad klaariks saada.