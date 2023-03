Neljapäevane töönädal: Elisa tehnoloogiaüksuses on suvel pikad nädalavahetused

Reedeti võib ka tööd teha

Polli sõnul on heade tulemuste taga kõikide projektis osalevate töötajate ühtne arusaam, et vajalike tööülesannete täitmine on ka lühema töönädala puhul nende vastutada. «Kui mõnel nädalal ei õnnestu kõike nelja päevaga tehtud saada, siis saab mõningatel juhtudel kasutada reedet näiteks selleks, et tegeleda rohkem keskendumist vajavate ülesannetega – kuna vabadesse reedetesse koosolekuid ei planeerita, on need heaks võimaluseks rahulikumas tempos asjade ära tegemiseks,» selgitas ta.