Eesti Pank: majandus on vaatamata langusele siiski keskmises seisus

«Statistikaameti andmetel kahanes mullu SKP 1,3 protsenti. Neljandas kvartalis langes majandus aastatagusega võrreldes 4,1 protsenti. Kuigi ka majapidamiste tarbimine oli neljandas kvartalis väiksem kui aasta varem, tulenes majanduslangus siiski eeskätt eksportivast sektorist,» märkis Oja pressiteates.

Ta selgitas, et ekspordi kahanemise taga on erinevad tegurid, muu hulgas kasvanud energiahinnad, halvenenud toorainete kättesaadavus ja vähenenud nõudlus sihtturgudel. «Majanduslangusele vaatamata on kiire hinnatõus hoidnud palgatõususurvet, mistõttu on tööjõu ühikukulu kiirelt kasvanud. Samas ei jää ka ettevõtete kasumite kasv sellele palju alla. See omakorda tähendab, et Eestis on tootmiskulu hoogsalt tõusnud, mis võib ohustada konkurentsivõimet ning tulevast majanduskasvu,» nentis ökonomist.

Tööstusettevõtete detailsemad andmed näitavad tema sõnul, et tööstussektoris on majandusele suurima mõjuga puidutööstuse ja sellega seotud harude langus. Ühest küljest on halvenenud puidu impordi võimalused, kuid teisest küljest on muutunud ka nõudlus sihtturgudel. intressitõus pidurdab omakorda ehitussektori arengut ja samuti on vähenenud nõudlus teatud toodete järele, mis muutusid populaarsemaks just koroonaajal. Samas näib tööstusharusid vaadates veidi paremini minevat elektroonikatööstusega seotud harudel.

Probleemiks on tööjõupuudus