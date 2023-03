Uuring: teenindajad tajuvad, et nende töö ei ole väärtustatud ega õiglaselt tasustatud

«Klienditeenindajate, aga ka laiemalt teiste töötajate, väärtustamine algab ettevõttest. Tänasel hetkel ei ole enam mõeldav, et tööandja ei kanna töötaja enesearengu võimaluste eest hoolt või ei paku vaimse tervise toetust. Üheks meetmeks, mis võimaldab töötajal võtta aega enda jaoks, on näiteks piiramatu puhkusepäevade võimaldamine, mida ka meie oleme teinud,» selgitab Tele2 personalijuht Eve Karo.

Uuringus käsitleti eraldi ka klienditeenindajate rahulolu töökeskkonnaga. Selgus, et 74 ptotsenti vastanutest on rahul oma kolleegidega ning 64 protsenti töökeskkonnaga, töövarustusega ja juhtimisega. Kui koolituste ja väljaõppega oli rahul 42 protsenti, siis oma palganumbriga oli rahul vaid 31 protsenti vastanutest. Vastustest selgus, et just palk on oluline tegur ka üldise rahulolu juures – kõrgema palgatasemega teenindajad on rohkem rahul ka muu töökeskkonda puudutavaga.