Finantskuritegevuse vastane idufirma laiendab juhtkonda

Haav, kellel on põhjalikud teadmised rahvusvahelistest turgudest ning üle kahe aastakümne pikkune kogemus IT-ettevõtetes müügi ja kasvu alal, oli seni Eesti e-residentsuse programmi tegevjuht ning enne seda töötas finantstehnoloogia ettevõtte Monese juhtkonnas, teatas ettevõte.

Mitril on finantsjuhi taust, ta on töötanud Bercman Technologiesis ja nõustamis- ja tarkvaraarendusettevõtes Mooncascade. Tal on kogemusi tegevjuhtide ja juhatuse liikmete nõustamisel, tulemuslikkuse parandamisel, finantsstabiilsuse tagamisel ja kasvuväljavaadete toetamisel.