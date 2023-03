Kurikuulsad Eesti skeemimeistrid müüvad luksusmasinaid

Automüügiportaalis auto24.ee on 75 000 euroga müüki pandud luksusmaastur Mercedes-Benz GLS 63. Tegu on ühe Eesti kurikuulsama masinaga, mis kuulus Tallinna Linnatranspordi altkäemaksuskandaaliga tuntust kogunud Jaanus Vingile.

Varem kandis auto legendaarset numbrimärki 666 TAK, mis Eesti Ekspressi loo andmetel ka kriminaalpolitsei huviorbiiti jõudis. Tänaseks on auto numbrimärki vahetanud ning müügikuulutuses seisab, et tegu on avariisse sattunud ja taastatud autoga.