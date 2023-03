Elering sai valmis suurprojekti

«Läti-suunaliste liinide uuendamine on möödapääsmatu, et saaksime end lahti siduda Venemaa juhitud elektrisüsteemist ning liituda koos Läti ja Leeduga Euroopa sagedusalaga. Just need ühendused seovad Balti riikide elektrivõrgud omavahel tugevamalt üheks tervikuks ja ühtlasi moodustavad «elektri kiirtee» Kesk-Euroopasse,» selgitas Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk.