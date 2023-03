Omavalitsused saavad tulevikus riigihangete korraldamisel rohkem tuge

«Kohalikelt omavalitsustelt on ammu tulnud signaal saada riigihangete korraldamisel rohkem nõu ja abi,» märkis Solman. «Omavalitsustel on tegelikult täna võimalik saada rahandusministeeriumilt riigihangete seaduse nõustamisteenust ja osaleda hangete koolitustel. Neist võimalustest tuleb riigil ühelt poolt rohkem informeerida ning omavalitsustel teiselt poolt neid kindlasti kasutada,» ütles ta.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei selgitas, et omavalitsused kasutavad teenuste ja asjade ostmisel ning investeeringute tegemisel avalikku maksumaksja raha, mis eeldab riigihangete korraldamist. «Riigihanke korraldamine on väga detailselt reguleeritud protsess, mida peab väga hästi teadma ja valdama. On oluline, et riik hangete läbiviimisel ja korraldamisel omavalitsusi nõustab,» märkis ta.