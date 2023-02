«Selleks talveks on energiakriis läbi,» nentis Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu. Järgmiseks küttehooajaks võivat hinnad taas tõusta, juhul kui suvisel varumisperioodil tormavad Euroopa gaasifirmad üksteist üle pakkuma, nagu juhtus mullu. «Euroopa Liit loodab rakendada n-ö gaasi ühisostuplatvormi, et seda probleemi vältida,» rääkis Nõu. «Kuulume ka ise selle Eesti töögruppi, kuid veel on vara ühise ostuplatvormi tööle hakkamise osas seisukohta kujundada.»