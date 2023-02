Maardusse kavandatav lubjakivikaevandus tekitab juba eos vastuseisu

Vald on vastu

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja on uue kaevanduse plaanide suhtes kriitiline. «See on ju propagandaleht, meie kujundame oma seisukoha keskkonnamõjude aruande põhjal, mis lubatakse suvel avalikustada,» kommenteeris ta.

Umboja sõnul on nad kriitilised nii programmi koostamise kui ka kaevanduse asukoha valiku suhtes. «Nad tahavad rajada kaevanduse kõige märjemasse kohta ehk Maardu rabasse. Transpordi osas nad väidavad, et see ei mõjuta Loo ja Lagedi alevikku, kuid veoautojuht otsustab ise karjääri väravast väljudes, kuhu sõidab. Me kardame, et see toob nii Loo kui ka Lagedi alevikku palju raskeliiklust koos müra ja tolmuga,» rääkis Umboja.