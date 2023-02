Jäine hingus kinnisvaraturul: uusarenduste hinnale tõmmati pidurit

Tõnu Toompark ütles, et Tallinna pakkumisel olevate uute korterite rahaline summaarne väärtus hinnakirjajärgsete hindade alusel on ligikaudu 600 miljonit eurot. «Viimastel kuudel on pakkumiste rahaline maht jäänud enam-vähem samasse paika pidama,» ütles Toompark kinnisvaraettevõtteid koondaval kodulehel adaur.ee avaldatud kommentaaris.