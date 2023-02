Jaotamisele läheb 171 miljonit: MTA alustab enammakstud tulumaksu tagastamist

Paberkandjal esitatud tuludeklaratsioonide alusel algab tagastamine 17. märtsil. Enammakstud tulumaksu tagastab MTA hiljemalt 2. oktoobriks, kusjuures tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Tagastusotsus on tehtud ligi 31 000 inimesele, teatas amet.

Juba laekuvad ameti teatel MTA klienditeenindusse ka küsimused, et millal on oodata tagasimakset. Avalike teenuste valdkonna peaspetsialist Tatjana Klettenberg palub siiski varuda kannatust. «Teeme igal tööpäeval mitukümmend tuhat kannet ja keegi maksutagastusest ilma ei jää,» kinnitas ta.

Kokku on teisipäevase seisuga esitatud 550 000 tuludeklaratsiooni, millelt tagastamisele kuulub kokku 171 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Praegu esitatud tuludeklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta kogusummas 21 miljonit eurot.

Kuna Tallinna teenindusbüroos on järjekorrad, siis on jätkuvalt soovitus tuludeklaratsiooni esitamiseks büroosse mitte tulla ja kasutada e-MTA võimalust või kui büroosse tulek on siiski vajalik, lükata seda veel mõne nädala võrra edasi. Tuludeklaratsioone saab esitada mai alguseni.