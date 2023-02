Eesti Energia lubab: elektri hind külma ilmaga ei tõuse

Milleri sõnul on tulevale talvele mõeldes seis võrdlemisi hea, sest saavutamisel on ka eesmärk lõpetada kütteperiood hoidlate täituvusega tasemel üle 50 protsendi, olles praegu 62 protsendi juures. «Lisaks energiajulgeolekule võimaldab see prognoosida ka soodsamaid hindu. Juhul, kui Euroopa suudaks sellist taset hoida, muudaks see pikas perspektiivis loobumise Venemaa fossiilkütustest oluliselt lihtsamaks, kuid praegu on veel vara hinnata, kas see eesmärk on realistlik. Eelkõige seetõttu, et järgmine talv ei pruugi nii pehme olla,» nentis analüütik.

«Kui maagaasi hind langeb, siis süsinikdioksiidi (CO2) heitmekvoot maksab rohkem kui kunagi varem. Seetõttu võivad energiatootjad kivisöe asemel hakata taas eelistama maagaasi, mis viimase hinda kergitama hakkab. Lisaks võivad tarbimist kergitada tööstusettevõtted, kes olnud peamised tarbimise vähendajad. See on tulnud aga tootmise kokkutõmbamise hinnaga. Esimest korda pärast eelmise aasta maikuud suurenes euroala tööstustoodang ning erasektori gaasitellimused on samuti kasvama hakanud,» kommenteeris strateeg maagaasi hinnalanguse tagajärgi.