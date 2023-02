Nokia püüab telefonitootja kuvandist lahti saada

President Lennart Meri kutsus toona eestlasi üles otsima oma Nokiat, ning ta polnud ainus poliitik, kes Nokiat kõigile eeskujuks tõi. Euroopa Liidu president Romano Prodi tõi 2002. aastal Nokia ja rootslaste Ericssoni edu mobiiltelefonide tööstuses näiteks, et Euroopa regioonid on võimelised looma kõrgetehnoloogiakeskusi.