Energiafirma uus juht: noored ei tue töölegi, kui pole rohepöörde eesmärke

Ta lisab kiiresti juurde, et see oli nali, aga terake tõtt siiski on. Durejko on kuulunud kaks ametiaega kohalikku volikokku ja on aidanud asutada erakooli. Tänavu lõpetab Kohila Mõisakooli esimene lend, 9. klassi õpilased. Milleks eraõppeasutus, kui Kohilas on ka munitsipaalkool? Durejko kostab, et konkurentsi on vaja. Tema lapsed õppisid Tallinnas ja ta tahtis, et Kohilas saaks ka paremat haridust.