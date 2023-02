Uuring: töötajaid juurde palkavate ettevõtete osakaal on järsult kukkunud

Palgatõus keskmiselt 6–10 protsenti

Värbamine ikka raske

Uute töötajate värbamise suhtes ollakse kõigis Balti riikides arvamusel, et see on sama keeruline kui aasta tagasi – seda arvas enam kui kolmandik kõikidest Baltikumi tippjuhtidest. Kui eelmine aasta arvas 75 protsenti Eesti tippjuhtidest, et värbamine on muutunud keerulisemaks, siis tänavu langes nõnda vastanute arv 32 protsendipunkti võrra. Märgatav muutus on toimunud ka Leedus, kus vastas eelmisel aastal 89 protsenti tippjuhtidest, et nende arvates on värbamine muutunud aastaga keerulisemaks. Tänavu on see arv langenud 34 protsendipunkti võrra.