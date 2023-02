VAATA OTSE ⟩ mRiik: riigiäpp mis hakkab nutitelefonis tuhandete inimeste elu mõjutama

Valmis on saanud mRiik- riigiäpp, mis peaks tooma digiriigi sinna kus on inimesed ehk digitaalsel kujul nutitelefoni. Mis see täpselt on ning millised võimalused avanevad, tutvustatakse 28.veebruaril kell 11.00. Tutvustust saab jälgida Postimehe vahendusel.