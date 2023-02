Leivaküpsetaja Leibur loobus gaasiküttest

Soojusettevõtte Utilitas Tallinn juhatuse esimees Robert Kitt märkis, et tootmishoonete kaugkütte võrku ühendamine panustab linnaruumi rohelisemaks muutmisesse ning süsinikuheite vähendamisesse. «Tööstussektor on pikalt kasutanud hoonete kütmiseks maagaasi, kuid viimastel aastatel otsitakse jätkusuutlikumaid lahendusi, nagu loodussõbralik kaugküte,» selgitas Kitt. Ta lisas, et nii tarbijate kui ettevõtjate jaoks on teenuste ja toodete vähene keskkonnamõju saanud iseenesestmõistetavaks väärtuseks.