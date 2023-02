ANALÜÜS ⟩ Mis nipiga on hinnatõus Šveitsis kordades väiksem kui Eestis?

Madal inflatsiooninäitaja aga ei tähenda, et Šveitsi tarbijad oleksid olnud viimaste hinnatõusude suhtes täiesti immuunsed. CNBC-ga vestelnud kohalikud märkisid, et üüripinnad ja mõned toidukaubad on siiski tuntavalt kallinenud. «Kui sa oled üürnik, siis sinu kulud eluasemele võivad küll tõusta,» ütles üks ostja CNBC-le.

Šveitsi keskpank teatas aga detsembris, et nende hinnangul langeb inflatsioon 2023. aastal keskmiselt 2,4 protsendini ja jõuab 2024. aastaks 1,8 protsendini. See jääks alla isegi keskpanga seatud 2-protsendilisest eesmärgist.

Majanduslangust Šveitsis aga ei kardeta. «Isegi kui meil realiseerub mingisugune majanduslanguse stsenaarium, tuleb meile inimesi ikkagi pidevalt riiki juurde ja see stabiliseerib nõudlust,» ütles majandusprofessor Straumann.

Mida on teistel riikidel Šveitsist õppida?

Kuigi teistel riikidel võib olla huvi Šveitsi mudelit kopeerida, tuleb siiski arvestada, et riigi majanduskeskkond on maailmas võrdlemisi ainulaadne. Seetõttu on enamike riikide jaoks raske kogemust üks-ühele rakendada, sest eeldused ei ole lihtsalt samad. Näiteks kohaliku valuuta tugevust on teistel riikidel sisuliselt võimatu tagada, kuna Šveitsi panganduse juured ulatuvad kaugele ajalukku.