Virumaa suurettevõtted kritiseerivad heitmekaubanduse läbipaistmatust

«Kuna turult ostetava kvoodi hind on kohutavalt kasvanud, siis on nii-öelda raha, mida me selle maksu näol peame iga-aastaselt oma tuludest ära maksma, järjest kasvab ja kasvab ja ega meil tegelikult ei ole head ettekujutust, kui kaua me seda suudame maksta,» ütles Sepp.