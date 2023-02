Kisub veriseks: 15 minuti linna idee juurutaja sai tapmisähvarduse

Idee on kogunud rahvusvaheliselt haaret. Pariisi linnapea Anne Hidalgo tugines oma 2020. aasta tagasivalimiskampaanias osaliselt 15-minutilise linna loomise plaanile. Ottawa on pakkunud välja 15-minutilised linnaosad, Melbourne kavatseb luua 20-minutilised linnaosad ja Barcelona on rakendanud autovabade «superblokkide» strateegiat.

Isegi mõned USA linnad on selle idee üles noppinud. Portland tutvustas 20-minutilisi linnaosasid enam kui kümme aastat tagasi, samas kui O'Fallon Illinoisis avaldas hiljuti strateegia, mille eesmärk on «kasvada tüüpilisest äärelinna kogukonnast kogukonnaks, kus on kõik vajalik 15 minuti kaugusel».

Pandeemiaaegsed sulgemised aitasid tõsta idee populaarsust, sest inimesed olid sunnitud oma elamispiirkonda ümber hindama. Kuid nüüd toob ainuüksi 15-minutilise linna mainimine veebis kaasa hulga vihaseid kommentaare.

«Kes oleks arvanud, et sellisest linna planeerimisest on saanud 2023. aasta vandenõuteooria?» küsis Liverpooli ülikooli geograafia ja planeerimise lektor Alex Nurse, keda tabas meilidelaviin pärast oma hiljutist artiklit 15 minuti linnast. Tema sõnul on 15 minuti linnade kontseptsiooni väärkasutusel murettekitav pikaajaline mõju kliimameetmetele.

Ta leidis, et nii kohalikel kui ka riiklikel valitsustel võib olla väga raske rakendada seda poliitikat. «Nad on praegu selle tohutu vaenulikkuse ja avaliku mobilisatsiooni suhtes kõige haavatavamad,» märkis ta.

Levib hästi vandenõuteoreetikute hulgas

Kliima lockdown hakkas mõistena levima parempoolsete mõttekodade ja kliimaskeptiliste meediategelaste sõnavõttudest ja levis sealt äärmuslikumatesse vandenõukogukondadesse, seal hulgas vaktsiinivastastesse rühmadesse.

«Vandenõuteoreetikutel on õigus, sest iseseisvatest enklaavidest ei saa teha tõelist linna – need oleksid lihtsalt külad,» ütles arhitekt, insener ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi professor Carlo Ratti.

Detsembris postitas Kanada kliiniline psühholoog ja kliimaskeptik Jordan Peterson säutsu, mis ründas 15-minutilisi linnu: «Mõte, et linnaosad peaksid olema jalutatavad, on armas. Mõte, et idiootsed türannlikud bürokraadid võivad otsustada, kuhu sul on lubatud sõita, on vast selle idee halvim mõeldav väärareng.»

Veebruari alguses tõstatas Ühendkuningriigi poliitik Nick Fletcher teema parlamendis, nimetades 15-minutilisi linnu «rahvusvaheliseks sotsialistlikuks kontseptsiooniks» ja väitis, et need «lähevad meile maksma meie isikliku vabaduse».