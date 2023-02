Uus Maa: väsinud välimusega kinnisvara üürimine võib osutuda aeganõudvaks

Kutselise kinnisvaramaakleri sõnul on kaks peamist suunda, kuidas üürikinnisvara väärtust tõsta – pisiparandused või täielik uuendus. «Vahel piisab vaid seinte värvimisest ja korralikust suurpuhastusest, et luua üüripinnal värskem ilme. See-eest teinekord tuleb teha suurem investeering, näiteks vahetada välja põrand, köögimööbel või remontida vannituba,» kirjeldas Lindemann.

Inbanki laenude ja ja kaartide müügijuhi Evelin Rahkema sõnul tasub üüritava kinnisvara parendamisel hoolikalt läbi kaaluda, kui suur investeering end kui pika ajaperioodi vältel ära tasub ning kas on mõistlik kasutada juba olemasolevaid vahendeid või kaaluda hoopis pangapoolset finantseeringut. «Väiksemad mõnesaja eurosed kulutused on mõistlik tasuda kohe või ajatada näiteks «osta kohe-maksa hiljem» makselahendusega kolme kuu peale. Ostu pikema perioodi peale ajatamine on lisatasudeta ning võimaldab vältida olukorda, kus ühes kuus tuleb suurem summa korraga välja käia. See-eest suuremate, paarist tuhandest eurost algavate kulutuste puhul tasub kaaluda fikseeritud intressiga remondilaenu,» selgitas Rahkema.