Politoloog: majandus on jäänud valimisprogrammides tahaplaanile

Toomla sõnul on EKRE, Isamaa, Keskerakond ja SDE on kõige rohkem panustanud valdkonnale, mida nimetatakse heaoluühiskonna laiendamiseks. Sinna mahuvad nii tervishoid, toetused, sotsiaalhooldus.

Kahe erakonna – Eesti 200 ja Reformierakonna – meelisvaldkond on aga haridus. Seega kõik erakonnad on pööranud suurimat tähelepanu sotsiaalsfäärile. Majandus, julgeolek, keskkond, kultuur on jäänud tagaplaanile.

Tallinna Ülikooli politoloogiaõppejõud Mari-Liis Jakobson tõi välja, et erakonnad ei paigutu oma programmiga ühegi ideoloogia absoluutselt puhtatõulisteks esindajateks. Tema hinnangul on see mingis mõttes ka mõistlik, et mõnes konkreetses küsimuses laenatakse mujalt parim võimalik lahendus.