Kinnisvaramaakler annab nõu, kuidas tõsta üürile antava kinnisvara väärtust

Rahkema rõhutas, et Inbanki remondilaen on fikseeritud intressiga ehk seda ei mõjuta kuidagi euribori jätkuv tõus. «Kuumakse on tervel laenuperioodil ühesugune, mistõttu on tarbijal lihtsam oma rahavooge juhtida. Sealhulgas saab välja arvutada, kas üürihind katab laenuga tehtud investeeringud,» lisas Rahkema. Remondilaenu võib kasutada nii sisustamiseks, ehitusmaterjalide soetamiseks kui ka remonditööde eest tasumiseks.