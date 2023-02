Eesti verivärske riigiasutuse juht: nuta nüüd, nuta tõesti!

Tänavu hakkas konkurentsiameti juures tööle maksejõuetuse teenistus, mille eesmärk on võtta sihikule need võlgnikud, mille puhul on alust arvata, et makseraskused ja äriühingute varatus on tekitatud raskete juhtimisvigade tagajärjel või tahtlikult, et võlausaldajad, kaasa arvatud riigi oma rahast ilma jätta.