Eesti kalandusvaldkond saab Euroopast ligi 100 miljonit eurot

Ettevõtjatele on abiks ette nähtud investeeringutoetused, millega soodustataks töötlemisel ja tootmisprotsessil üleminekut taastuvenergiaallikatele. Näiteks aitab riik vesiviljeluse investeeringutoetusega kaasa toodangumahu kasvule, kuna vesiviljeluse toodangumaht on viimastel aastatel püsinud kõigest tuhande tonni lähedal, samas on Eesti vajadus nende toodete järele kordades suurem. Toodangumahu kasv suurendab kindlasti mõju ümbritsevale keskkonnale ning seetõttu on planeeritud meetmeid ka selle mõju leevendamiseks.