Argentiina ägab venelaste sünnitusturismi all

Šveitsi väljaanne Neue Zürcher Zeitung kirjutab, et Argentiinat on tabanud venelannade sünnitusturism.

See käib nõnda: viimaseid nädalaid rasedad venelannad reisivad puhkuse eesmärgil riiki ning jäävad sinna kuni sünnituseni. Argentiina seaduste kohaselt saab aga Argentiinas sündinud laps automaatselt kohaliku kodakondsuse. Lapsevanematele antakse kodakondsus lihtsamalt kätte peale seda kui nad on kaks aastat Argentiinas elanud.

Lehe andmete on viimase aasta jooksul vähemalt 10 000 rasedat venelannat niimoodi riiki reisinud. Kohalikud võimud ei saa ka reageerida, sest selline käitumine pole illegaalne. Küll teeb kohalikele tuska, et venelannad reisivad riiki nn sünnituspakettidega, mis algavad 5000 dollarist, esimese klassi paketi saab 15 000 dollariga. Sinna juurde käib juriidiline nõustamine ja kliinikute pakkumine. Lehe andmetel on Argentiina populaarne ka parema arstiabi poolest kui seda Venemaal saada on.