Millised Eesti ettevõtted veel Venemaal tegutsevad

Kui palju on Eesti ettevõtteid, mis mingil kujul Venemaal tegutsevad? Seda pole sugugi kerge öelda. Maksu-ja tolliamet märkis, et täpsemate andmete kokkupanemine võtab aega ning statistikaamet sõnas, et nende kõige värskemad andmed pärinevad 2020. aastast.