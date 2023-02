Eesti Pank: inimeste säästud on kahanemas

Eesti Panga majanduse rahastamise veebruarikuisest ülevaatest selgub, et inimeste säästmiskäitumine on muutunud. Osalt on selle taga inflatsioon, osalt ka euribori tõus, mis kodulaenuomanike rahakotist aina suuremaid tükke hammustavad. Säästmine on langenud madalamale koroonakriisi-eelsest ajast.

Eesti Pank märkis, et mullu kaotasid inimesed oma reaalpalgast keskmiselt 10%. Kui pank detsembrikuus inimesi küsitles, siis selgus, et rekordiline arv peredes - 61% küsitletutest - tunnistas, et nende majanduslik olukord on viimase aasta jooksul halvenenud. Samuti arvas 53% vastanutest, et nende majanduslik olukord halveneb tänavu veelgi.

Pank selgitas, et kiire inflatsiooni tõttu jääbki inimestele vähem sääste kätte, sest ühelt poolt tuleb aina rohkem raha maksta sundkulutuste (toit, eluase jms) peale ning teisalt vähendab inflatsioon inimese reaalset sissetulekut.

Samuti avaldab säästmisele mõju asjaolu, et inflatsiooni tingimustes väheneb ka säästude reaaltootlus ajas.

Kiirel inflatsioonil võib olla Eesti inimeste säästukäitumisele veel üks kaugeleulatuv mõju: Eesti pank tsiteeris uuringut, mille järgi need inimesed, kes nooruses hüperinflatsiooni kogesid, säästsid ja investeerisid tulevikus vähem.